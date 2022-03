Juan Román Riquelme analizó el Superclásico en una entrevista y profundizó sobre varios temas importantes del mundo Boca, como el destacado nivel de Agustín Rossi y el futuro de Eduardo Salvio, y de todo el marco que se vivió en la previa del "Xeneize".

"El clásico se vive de esa manera, tanto en nuestra casa cuando nos toca de ir de visitante. El local siempre es el favorito. Ayer ellos fueron más protagonistas que nosotros y el arquero lo ha hecho bien. No estoy de acuerdo con que nos sentimos inferiores. Boca está compitiendo muy bien", agregó.

A su vez, afirmó que "ganar el clásico se festeja siempre". Pero además reveló la curiosa manera en la que mira los partidos del club de sus amores.

"Yo miro los partidos de Boca con el volumen bajo y escucho música, así que elijo quién juega mal yo y quién es el mejor yo. No necesito que me lo diga el de la tele. Eso es lo que yo hago y me acostumbré", confesó el vicepresidente de Boca, en diálogo con TyC Sports.

Ante la consulta sobre qué bandas y artistas escucha durante los encuentros, Riquelme contó: "Yo escucho cumbia, siempre. En Don Torcuato se escucha cumbia. Me gustan Los Ángeles Azules, Leo Mattioli, de todo un poco…".