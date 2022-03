Marcelo Gallardo dio la cara tras la victoria de Boca Juniors en el Monumental y atendió a los periodistas en una conferencia de prensa, donde le consultaron sobre el error de Gonzalez Pires y también sucedió un hecho particular que se volvió viral.

Sobre el error en el gol comentó que "a mí no me confunden estas situaciones, una derrota, un resultado adverso. Tranquilidad, serenidad... Te pido serenidad, hay que tener serenidad... No me voy a sentar acá a hacer una crítica para que vos estés contento con tu pregunta. Suelo ser muy autocrítico conmigo y mi equipo".