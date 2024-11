"Zorra, te voy..": se filtró la foto de la escandalosa pelea entre Wanda Nara y la China Suárez en un boliche

Este pasado jueves por la noche, Wanda Nara y la China Suárez casi terminan a las piñas luego de coincidir en un restaurante de Costanera Norte donde estaba Mauro Icardi.

Según trascendió, la actriz se acercó a saludarla por pedido de su amigo L-Gante pero todo terminó en un verdadero escándalo.

“L-Gante quería saludar a la China porque se sentía un irrespetuoso. La China y las amigas la estaban mirando a Wanda. Él le pidió que lo acompañe. Fueron juntos, se acercaron y (Nara) le dijo: ‘Está todo bien, ya pasó, vamos a tratar de estar bien’, pero Eugenia la picó”, afirmó la periodista Paula Varela.

“¿Qué hacés? ¿Qué venís acá? Me están grabando tus amigas”, respondió la ex Casi Ángeles, quien recibió una cruda respuesta de la empresaria.

“No te hagas la zorra. Te esquivé durante años. Ahora te podés quedar con mi marido, ya no me importa. Podés hacer lo que quieras. Puta. Buscona. Ya tenés a mi marido libre, pero si buscás a Elián las piñas que te dio Pampita no son nada en comparación a las que te voy a dar yo”, detalló Varela, quien aseguró haber tenido un contacto con la empresaria.

Por último, trascendió que en el medio de la pelea, Mauro Icardi habría observado el escandaloso episodio y pasó riéndose con un grupo de amigos.

