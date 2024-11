El pasado domingo por la noche, Pampita asistió al living de Susana Giménez para dar una entrevista exclusiva que no terminó de la mejor manera.

La actriz habría cobrado una importante suma en dólares para hablar sobre su escandalosa separación de Roberto García Moritán y el nuevo romance junto al polista, Martín Pepa.

Sin embargo y luego de una decepcionante postura, el periodista Adrián Palleres informó que Pampita "habría cobrado 30.000 dólares para estar sentada en el living de Susana".

A pesar de que la suma no era exorbitante, en el programa Socios del Espectáculo indicaron que Susana no se habría sentido conforme con las respuestas de la modelo en la entrevista, haciendo referencia al pago que recibió.

“¡Te estafaron, Susana! Salí corriendo y andá a la comisaría a hacer la denuncia. Ella les dijo 'chicos...' y la producción le dijo 'bueno, Susana le va a ir sacando las cosas'”, agregó Pallares.

En una tensa charla, Susana le dijo a Pampita que es "rapidísima" por ya estar de novia y le dijo "estúpido" a García Moritán

"La frase de Susana Giménez a Pampita fue 'no me podés hacer esto', como diciendo 'con lo que te pagamos no nos podés hacer esto'", culminó.