CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La novela por la separación del conductor Horacio Cabak parece no tener fin, y tras la aparición de Rocío Oliva como la supuesta 'tercera en discordia' en la relación del ex modelo con Verónica Soldato, Verónica Ojeda, ex pareja de Diego Maradona, apuntó contra la periodista.

“Decirle a Mariano (por Iúdica) que Oliva está acostumbrada a robar maridos. Cuando estaba conmigo, ella se acostó con mi pareja, en ese momento DIEGO MARADONA”, expresó Ojeda a través de un mensaje enviado a la producción de Polémica en el Bar, donde Oliva es panelista.

“Se acostó en mi casa en mi cama cuando vivía en Dubái y eso todo el mundo lo sabía. Fue una vergüenza, en el 2013. Y que lo desmienta, que no lo puede desmentir. Porque ES VERDAD”, agregó.

Momentos atrás la panelista Andrea Campbell había defendido a Cabak luego de que fuera vinculado con Oliva, quien se mostró enojada luego de que el ex modelo desmintiera el vínculo entre ellos.

“Él tiene que ir a su casa, sentarse y hablar con su mujer, y decirle: ‘mirá es esta y el resto no tiene nada que ver...’ y ahí se corta todo de raíz. No es justo para mí. Yo voy a hablar con mis abogados porque esto no va a quedar así. Por favor que él hable con su esposa y dejemos de dar nombres y ensuciar mujeres”, había señalado la periodista deportiva.

Enojada por la desmentida, Campbell contraatacó: “Hace 29 años que trabajo en televisión y nunca se me hubiera ocurrido venir a plantearle a un compañero semejante pavada. Te queda grande venir a dar consejos, Rocío. No estamos peleando, pero ubiquémonos”, cuestionó.