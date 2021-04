CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Horacio Cabak se vio envuelto en una importante polémica este lunes, luego de que su pareja, la modelo Verónica Soldato, confirmara en diálogo con la TV la separación de ambos tras una supuesta infidelidad por parte del también modelo.

El encargado de dar a conocer la noticia fue Ángel de Brito en su programa LAM. "El escándalo fue anoche, me lo contó ella. Encontró más de una infidelidad. Parece que él le quiso mostrar algo en su teléfono, ella vio algo raro, empezó a ver y encontró chats con otras mujeres, incluso en una que pedía un hotel para irse con una fotógrafa", contó en referencia ala conversación que había mantenido con Soldato.

Y sumó: "Me dijo que está destrozada, abrumada. Me dijo que no sabe cómo va a seguir porque no se lo esperaba ni ahí. Está con muchas ganas de hablar. Se viene un escándalo sin precedentes".

Esta tarde, y tras haber estado internado en estado grave por un cuadro de coronavirus, Cabak aprovechó su participación en Polémica en el Bar para dar su versión sobre lo sucedido.

"Vengo de una internación donde mi familia sufrió mucho. Lamento profundamente que por algunas cosas que trascendieron la estemos pasando muy mal, tanto mi mujer como los chicos. Profundamente lo lamento...", comenzó su alocución el conductor ante la atenta mirada de Mariano Iudica y Chiche Gelblung, entre otros participantes del ciclo.

"Pero yo soy de la idea de que esas situaciones se resuelven lejos de los medios. No pienso hacer un solo comentario respecto a lo que pudo haber pasado, a lo que pasó hoy a la mañana", agregó el conductor televisivo.

"Es muy probable que haya gente que piense 'no te creo nada...'. No quiero decir nada... lamento profundamente que mi familia no la esté pasando bien en este momento", agregó.

En ese momento, Iudica lo interrumpió. "Cada familia es un mundo, y cuando trasciende se manejan otras cosas. Esta es tu casa y cuando quieras, podés hablar", le dijo, a lo que Cabak cerró: "Puedo hablar de muchos temas, pero de esta situación no voy a hablar".