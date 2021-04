CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Una de las parejas más consolidadas en el mundo del espectáculo anunció el fin de su relación. Horacio Cabak y Verónica Soldati tras 27 años de pareja decidieron cerrar esta etapa de su vida por rumbos distintos. Sin embargo, no habría sido en armonía el fin de relación.

Según contó el periodista de espectáculos, Ángel de Brito, fue la ex pareja del conductor quien le confirmó la ruptura no en las mejores condiciones. "El escándalo fue anoche, me lo contó ella. Encontró más de una infidelidad. Parece que él le quiso mostrar algo en su teléfono, ella vio algo raro, empezó a ver y encontró chats con otras mujeres, incluso en una que pedía un hotel para irse con una fotógrafa", detalló en Los Ángeles de La Mañana.

"Me dijo que está destrozada, abrumada. Me dijo que no sabe cómo va a seguir porque no se lo esperaba ni ahí", dijo sobre lo que le contó la mujer del panelista de Polémica en el Bar. "Se viene un escándalo sin precedentes", anunció

La pareja tuvo 3 hijos en común. Y hasta el momento, el conductor no ha brindado ninguna declaración sobre su sorpresiva declaración y tras haberse recuperado recientemente de coronavirus.