Un baño de humildad: Emanuel Noir de Ke Personajes rompió el silencio y fusiló a los ex Gran Hermano

Emanuel Noir, uno de los artistas más destacados del momento en Argentina, se ha ganado el respeto de muchos por su autenticidad y su compromiso con sus valores y principios. Sin embargo, en pleno auge de su carrera comenzó a recibir duras críticas por su historia de superación.

El cantante había realizado un fuerte descargo contra los Premios Gardel por no incluir a la cumbia entre sus categorías de nominaciones. Luego, se mostró en un video a través de sus redes sociales y arremetió contra ex participantes de Gran Hermano y otros famosos que le piden entradas para sus shows.

En este sentido, compartió una reflexión y un mensaje muy contundente donde apuntó a los ex participantes del reality televisivo. "Esta historia es cortita y creo que necesito hacerla", inició diciendo frente a cámara.

"Hay mucha gente que hoy me escribe, famosos, es super loco y está re copado igual", dijo con amabilidad. Luego, procedió a hacer su descargo: "pero gente, a mí no me van a comprar pidiéndome...no sé de Gran Hermano, de acá, de allá... entradas".

"Yo si tuviera entradas se las daría a las personas que nos vienen siguiendo desde que comenzamos", aseguró. "Así que a la gente famosa le agradezco por escribirme pero no me pidan entradas porque si son famosos muevan sus papeles y consíganse las entradas", dijo con sinceridad.

"Repito, si consiguiera entradas se las daría a las personas que colaboraron siempre. Después si sos de Gran Hermano o la mujer de menganito conmigo no porque no compro con el circo de la fama ni de la tele", cerró de forma contundente.