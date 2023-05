Escracharon a Camila Lattanzio de Gran Hermano y aseguraron que es una "chorra total"

Las hermanas Camila y Florencia Lattanzio, ex participantes de Gran Hermano, han sido duramente criticadas en las redes sociales después de que una emprendedora de Instagram las acusara de estafarla.

Según la denuncia, las hermanas provocaron una importante pérdida económica. La emprendedora también afirmó que las jóvenes no se hicieron responsables de su acción y no se disculparon en ningún momento.

La joven, dueña del emprendimiento de Instagram My Little Pet, dedicado especialmente a la confección de prendas para mascotas, había pactado un canje con Camila: darle un abrigo para su chanchito a cambio de que le sacara fotos y las publicara en sus redes sociales, etiquetando a su marca. Sin embargo, Lattanzio nunca tomó aquellas fotos que había prometido y, después de muchas excusas, dejó plantada a la emprendedora y a una fotógrafa.

. “¡Hola! No quería llegar a esta instancia pero no me queda otra. ¡La verdad que es jugar con el tiempo y dinero de las personas por cosas innecesarias!”, escribió en el posteo.

“El 7 de marzo se contacta conmigo Flor Lattanzio, hermana de Camila (exparticipante de Gran Hermano) y me propone un canje para su chanchito, Thor”. En este sentido, tras contar que aceptó, sostuvo: “Preparamos todo a medida y con mucho esfuerzo, ya que es un emprendimiento que empezó hace poco”, detalló.

Es entonces que le alcanzó las prendas de ropa, el día de la salida de la joven de la casa de Gran Hermano, porque su hermana Florencia Lattanzio las quería para dicho momento. Por lo que aseguró que acordaron un book de fotos que harían ellas y esperaba la confirmación para asistir al evento.

El escandaloso canje en el que acusaron a Camila de Gran Hermano y a su hermana

La dueña del emprendimiento decidió contactarse con las hermanas luego que no recibió noticias ni historias de Instagram y les manifestó que ella misma podría hacerse cargo del book. Sin embargo, cambiaron los planes un día antes de la producción de fotos y luego contó que “nunca contestaron”.

Por lo que Camila de Gran Hermano se expresó a través de las redes para enviar un mensaje privado y disculparse por lo sucedido. Aunque la emprendedora le envió un nuevo mensaje a su hermana, Florencia, indignada por la situación y no obtuvo respuesta hasta el momento.