Romina Uhrig rompió el silencio y contó toda la verdad sobre su relación con L-Gante: "Nos juntamos y..."

Este miércoles por la mañana, durante una reciente entrevista un programa televisivo Romina Uhrig reveló que relación tiene con L-Gante.

La exdiputada visitó el programa A la Barbarossa (Telefe) con sus 3 hijas y presumió su nuevo look, un flequillo que le sienta muy bien.

Ni lenta ni perezosa, Analía Franchín le consulto acerca de su relación con Elián Ángel Valenzuela-y Uhrig contestó con evasivas, sin dar detalles sobre el tema. “Nos juntamos, estuvimos charlando...”.

En ese momento Georgina Barbarossa la interrumpió para consultarle si lo conocía de antes. “No, no lo conocía Georgi, vive cerca de casa”. La panelista fue un poco más allá y le preguntó a Romina si L-Gante le había “tirado los perros”. “No, para nada, es superrespetuoso”, aseguró la exlegisladora. “Ustedes me conocen, soy bastante seria”, añadió la exjugadora.

La ex hermanita de 35 años negó todo vínculo que exceda la amistad con el papá de Jamaica y ante un posible escenario en el que el músico podría sentirse seducido por ella argumentó: "Pero yo estoy en pareja... No, pero estuvimos charlando de algo que no puedo contar por el momento, pero ya se van a enterar".