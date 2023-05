Tomás Holder rompió el silencio y habló sobre la filtración de su video íntimo: "Mi cuerpo es arte"

El video de Tomás Holder teniendo sexo con una influencer erótica se viralizó en las redes sociales, y el primer eliminado de Gran Hermano 2022 salió a disculparse con quienes vieron el material sin buscarlo de forma consciente.

Durante la jornada de este jueves, el exparticipante de Gran Hermano se vio obligado a salir a hablar acerca de este video que anda circulando en la red. En sus historias de Instagram, Holder comenzó: "¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenos días, primero. Nada, quería salir a aclarar un par de cosas".

"Por ahí me molesta que, al tener seguidores chicos, menores, y que vea eso de mi parte quizá no me haga sentir del todo cómodo. Les pido perdón si tuvieron que ver eso. O si se ofendieron", enfatizó. “Se fue del alcance de mis manos”, remarcó.

Luego, el rosarino reveló que no sabe quién pudo haber hecho circular el video: "Se filtró un video mío, teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Gente, yo no lo subí... No subiría algo así".

"¿Me molesta? No, a mí no me molesta porque soy partidario de que mi cuerpo es arte, siempre lo dije. No hay nada raro, es sexo, es lo normal. Sí, quizás me molesta que al tener seguidores más chicos, vean eso de mi parte. Quizás no se van a sentir del todo cómodos. Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron... Pero bueno, nada, salió del alcance de mis manos. Hay gente que por un poco de fama hace lo que puede", cerró Tomás Holder, contundente.