Si bien no se murió, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, sorprendió a todos y reveló que ya tiene todo preparado para cuando llegue el momento de su funeral.

En este contexto, la famosa actriz no se guardó nada y brindó escalofriantes detalles de lo planeado para el día de su fallecimiento.

“Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho; tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados. Por supuesto, me van a maquillar”, indicó la mujer de 74 años en una entrevista que se volvió viral.

Luego de su muerte, María Antonieta aseguró que su máximo deseo es que le hagan una estatua de cera luego de su fallecimiento, el cual cree que sucederá en 2044. “Me gustaría estar en el Museo de Cera, porque si está El Chavo, imagínense cómo sería tener a La Chilindrina”, manifestó.

Tras sus declaraciones, los fanáticos de la exitosa serie El Chavo del 8 quedaron impactados y tristes tras imaginarse el funeral de su personaje de la infancia.

Con información de 100 Radios, editada y redactada por un periodista de ADNSUR