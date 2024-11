Salieron a la luz escandalosos detalles de la presunta infidelidad de Duki a Emilia Mernes: "Las fotos.."

Luego de viralizarse los chats del trapero con su amiga Lula, la relación entre Duki y Emilia Mernes quedó a un paso de la ruptura.

En medio de rumores de infidelidad y una tercera en discordia, la pareja se mostró unida en un restaurante de Miami, dando a entender que continuarían adelante con su noviazgo. Aunque con el correr de las horas, salió a la luz un polémico detalle.

“Yo vi todos los chats y desde su propio celular, antes de mandarme hacer una nota, le dije que quería ver todo. Hubo chats que ella prefirió no mostrar y se lo concedí, eran un poco fuertes. Lo que llama la atención es que él se abrió con ella como si fuesen de toda la vida”, reveló la periodista María Pía Cozzi sobre un presunto hecho de infidelidad.

Aseguran que Duki y Emilia Mernes se separaron por un escandaloso motivo: "Se cansó de que él no..."

Posteriormente, Cozzi manifestó que Lula “le respondió unas stories de Instagram, él le respondió y empezaron a hablar. Y esto es de un año atrás, no es que fue la semana pasada. Hoy yo me comuniqué con ella para preguntarle si alguien intentó escribirle y a mí me dijo que ni Duki ni Emilia le escribieron”.

“Las fotos que se mandaron no las vi, pero según ella no son fotos hot, por eso en un mensaje dice él ‘daba ver más’. Él simplemente le contaba lo que estaba haciendo él ese día, que estaba viajando a Chile haciendo la venta de un disco. Todo coincide, así que es real el chat, no es fake. Esta chica Lula no miente”, cerró la periodista sobre una versión de intercambio de contenido íntimo.

