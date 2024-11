El Polaco habló de su "nueva vida" y reveló los grandes sacrificios que hizo: "Estoy a pleno"

Ezequiel Cwirkaluk, también conocido como “El Polaco”, habló de su nuevo estilo de vida y terminó sorprendiendo a todos para llevarse todos los aplausos recordando su pasado en la noche.

En declaraciones a la Revista Pronto, el artista del género urbano dijo que "Sí no tenés a Dios cerca de tu corazón todo es al pedo", y que, de acuerdo a su relación con Barby Silenzi, admitió: "estoy a pleno, perseverante, feliz, contento y enamorado".

"Cambié mi vida, dejé el alcohol y volví a la Iglesia", resaltó, recordando lo vivido con su padre quien falleció en junio de 2021 en su domicilio. “Por las adicciones, mi papá perdió todo lo que tenía. Lo único que nos quedó fue la casa donde vivíamos", afirmando que no repetirá lo sucedido hace mucho tiempo atrás.

Y respecto de su alejamiento de su figura paterna para irse a vivir a otro lado, detalló cómo fue su experiencia: “Salí hecho un hombre, me di cuenta como era la vida y que las etapas que había quemado de chico no iban a volver. Desde que empecé a escribir mis propias canciones y me lancé como solista, no paré. Yo tuve una infancia horrible por culpa de las drogas y no quiero que mis hijas vivan lo que yo padecí”.

Por último, hizo hincapié de su acercamiento a la religión: "Con Dios me comunico todo el tiempo, en todo momento. Rezo mucho, él es mi compañero y quien me ama de verdad en las buenas y en las malas", cerró.

Con información de Revista Pronto, redactada y editada por un periodista de ADNSUR.