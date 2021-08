En la gala del miércoles en La Voz Argentina, Soledad Pastorutti lloró desconsolada frente a uno de los participantes, debido a la canción elegida para la ocasión.

Más allá de la interpretación del joven, la cantante reveló el motivo que la conmovió tanto. Ya sea en las galas o en los ensayos, varios participantes de La Voz logran emocionar a todo el jurado debido a sus interpretaciones o historias de vida.

Esta vez, la performance de Alex Freidig sobresalió por lograr una versión propia pero particular por la emoción transmitida en la canción “Zona de promesas” y su letra sensibilizó a todos.

En cuanto Soledad anunció la canción que Alex interpretaría, advirtió: “voy a llorar”.

Y explicó: “cada vez que estoy mal, que no me sale algo o me vuelvo al pueblo pongo esta canción”.

De ese modo, la cantante remarcó que la canción popularizada por Gustavo Cerati y Mercedes Sosa siempre la emociona por su historia y la familia. Al respecto, hizo referencia a su pueblo y “allá están mis viejos y los viejos te quieren siempre”, expresó.