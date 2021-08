Camila Garay, su reconocimiento por La Voz Argentina y su otra faceta: la danza

Este jueves, Camila Garay participará de los octavos de final de La Voz Argentina representando al Team Mau y Ricky. El programa irá a partir de las 22:30 horas por la pantalla de Telefe.

En su última participación, la artista oriunda de Las Heras, Santa Cruz, interpretó en los Playoffs “Corazón mentiroso” de Karina y se llevó todos los elogios del jurado, que la seleccionó para continuar en carrera.

Sin embargo, su talento artístico tuvo origen hace más de una década, con su profesor de música en la escuela, Marcelo Sánchez, y el ballet internacional de Santa Cruz que dirige Daniel Uribe.

Inició a los 12 años, donde tuvo una gira por Europa junto al ballet. “Fue al poco tiempo de que ella se dedicó a la música, desde la primaria, gracias a su profesor Marcelo Sánchez”, mencionó el referente a La Opinión Austral.

Además, recordó que “al estar trabajando de manera paralela en esto de las giras internacionales, no se sabía a quién se iba a convocar para que cantara y de allí se eligió a Camila entre varios artistas de la provincia”, destacó Uribe.

Su maestro y uno de sus mentores en el arte de la danza señaló que" se trabajó mucho tiempo en este proyecto, no solamente la parte musical, sino que hay que complementar con los bailarines".

"Algo que nos pasa durante las giras, y no es algo menor para los músicos, es que ellos van acompañando a un grupo folklórico porque el festival es de danzas”, sostuvo. Por aquel entonces, “costó poder convocar a Camila en este proyecto porque no era perteneciente al ballet y al ser pequeña, la madre la tuvo que acompañar en la gira porque viajábamos un mes y a la edad que ella tenía, no conocía a los compañeros”, aclaró.

“A la gira fuimos 30 personas aquella vez. 20 eran bailarines, 5 músicos y el resto, acompañantes. Hicimos la gira en el año 2008 y fuimos a Hungría, Rusia y por último a Francia. Dentro de la misma, ella cantaba la parte tradicional, canciones como gatos, chacareras y tangos”, sentenció Uribe quien recuerda con cariño a quien hoy brilla en La Voz Argentina.