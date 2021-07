Sin diálogo y en camas separadas: Paula Chaves y Pedro Alfonso blanquearon la crisis de pareja

Fue tan inesperado como sorprendente: Paula Chaves y Pedro Alfonso, tras diez años de convivencia y tres hijos en común, blanquearon una crisis de pareja. Llevaban, dijeron, dos días sin hablarse y duermen en habitaciones separadas.

Puestos a atravesar esa complicada situación, Paula y Peter buscaron un modo muy particular de hacer terapia: se pasaron facturas mutuamente en un vivo de Instagram, tomando a sus seguidores como testigos. "Hagamos terapia de pareja porque estamos con diferencias últimamente. Busquemos un psicólogo, un mediador...", planteó la conductora y actriz.

Padres de Olivia (7 años), Baltazar (4 años) y Filipa (1 año), Pedro y Paula, quiene empezaron su relación allá por 2010, cuando fueron compañeros de trabajo en ShowMatch, admitieron que les está resultando muy difícil compaginar sus tareas profesionales con la atención de los tres niños y todas las responsabilidades que eso implica.

La transmisión en vivo comenzó con un reproche de Paula hacia su marido: “Vale aclarar que acabo de salir del cuarto porque estuve cuarenta minutos para dormir a la beba. Uno tiene que comprender al otro. No es lo mismo una persona que viene de tomarse unos tragos con amigos que una madre que viene de tratar de dormir a un bebé”.

"Me lo estás tirando a mí”, reaccionó Pedro, e hizo público que la relación entre él y su mujer no está en su mejor momento. “Tuvimos algunos roces, choques, esta semana. Ayer la desactivé porque hacía dos días que no nos estábamos hablando”, señaló.

Paula insistió con su cansancio: “Vos tenés que entender el ultra-fondo de esto -le reclamó a su esposo-: no es lo mismo tratar con una persona que no durmió en toda la noche que con tu amigo Benja Amadeo”. Molesta, añadió: “Tenés que entender que te hablo mal porque no dormí en toda la noche. Hay que entender los contextos".

"Te ponés muy nerviosa"

Peter Alfonso se defendió. “Yo necesito estar en silencio y vos sos todo lo contrario, necesitamos encontrar el punto medio”, dijo. "Tu problema es que, en muchos casos, tenés la razón, y lo importante no es eso sino no perderla. Te ponés muy nerviosa y perdés la razón”, le señaló a Paula.

Ella, claro, no se quedó callada. “Yo discuto con una persona que repite las cosas tantas veces que me hacés perder la razón -argumentó-. Y cuando yo quiero hacer el corte, vos te agarrás de eso”. "Estás sensible y a la defensiva”, agregó.

Al final de la catarsis compartida, Paula y Peter les propusieron a sus seguidores que votaran quién de los dos estaba en lo cierto. La ganadora fue Paula. Ante la derrota, Pedro les dijo a los votantes: "A mí me gustaría más que voten quién va a buscar a Filipa cuando se despierte”.

Decidido a hablar con los fans como si lo hiciera con amigos, Pedro ya les había contado a los seguidores una intimidad de él y su mujer: “Acá dormimos en piezas separadas desde la cuarentena. Me pareció interesante, porque los cuartos separados están buenos a veces”.