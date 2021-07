La hermana de la actriz Calu Rivero fue acusada en las últimas horas de intentar robar productos de un supermercado ubicado en el barrio porteño de San Telmo.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Rodrigo Lussich en Intrusos, en base a la denuncia de una de las empleadas del local comercial.

"Todo sucedió en un supermercado chino donde una cámara de seguridad desculó un episodio confuso", relató al respecto el panelista del programa que se emite por América.

Y sumó: "Descubrió que una persona estaba haciendo la compra pero dejando a un costado una botella de un licor de una marca que no podemos decir, y dos velas"

En ese sentido, el periodista agregó que "en el 'chino' tienen una góndola de vinos y una vitrina donde guardan las bebidas más caras", y que cuando "estaban cobrándole a una señora, la chica percató la situación".

Momentos después la empleada la detuvo y le llamó la atención para que devolviera la botella y las velas que había tomado.

"Creemos que no hizo nada, que fue un error. No lo pasó por la caja, no lo vio. Pero estamos en condiciones de afirmar que descubrieron pasando por la caja, sin pagar, robando en el chino y la pescaron, a Marou Rivero", cerró Lussich.