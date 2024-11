Este viernes por la mañana, un famoso cantante quedó envuelto en un escándalo tras fijar precios exorbitantes en un evento que se desarrollará en el Gran Rex.

Se trata de Perro Primo, quien "va a pelear en el marco de un evento llamado La Gran Pelea y los fans están indignados con el artista porque cada entrada vale más de un millón de pesos”, afirmó Juan Etchegoyen.

“La información me ha llegado hoy temprano; varios fans de Perro Primo me escribieron. Están muy enojados, algunos incluso se han manifestado en las redes sociales”, manifestó el periodista en Radio Mitre.

En este sentido, el comunicador trató de verificar la información y afirmó que "efectivamente la entrada más costosa vale exactamente un millón ciento cincuenta mil pesos porque incluye un meet and greet. Además, lo que me dicen desde la organización es que es muy costosa la entrada porque, por única vez, la gente verá a su ídolo subirse a un ring, ya que peleará contra El Roku, un cantante que tiene mucha pica con Perro Primo. No recuerdo una entrada tan cara, la verdad, en la Ciudad de Buenos Aires. Es escandaloso.”

“Los fans van contra su ídolo porque sostienen que, si él permite eso, en definitiva no está luchando por las personas que lo aman y le llenan cada recital al que él se presenta; no se sienten cuidados por su ídolo”, resaltó Etchegoyen.

“Desde la organización de este evento me dicen también que hay entradas por menos dinero, pero que ya casi no quedan disponibles porque volaron en las boleterías”, finalizó el periodista.

Con información de Radio Mitre, editada y redactada por un periodista de ADNSUR