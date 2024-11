En un momento de mucho éxito y presentaciones a nivel nacional y mundial, Paco Amoroso y Ca7riel vivieron minutos de incertidumbre el fin de semana pasado, durante su show en Ciudad de México. Los artistas estaban brindando un recital en los escenarios del Foro Puebla, cuando uno de ellos sufrió perdió el equilibrio y cayó al vació.

Las imágenes del accidente circularon rápidamente por redes sociales al ser captado por los seguidores y público presente en esa fecha.

En un rápido accionar, el equipo ayudó al músico que después fue trasladado a un hospital cercano para evaluar posibles lesiones. Luego de distintos estudios, los médicos confirmaron que no había sufrido fracturas ni heridas graves.

“Mi carita antes que me digan que no me fracturé nada. Gracias CDMX estuvo increíble”, fueron las palabras del artista en sus redes junto a una foto que lo muestra en el hospital. Ca7riel le dejó un comentario: “No amigo, te hiciste vergoncha”.

GIRA INTERNACIONAL Y “PLAYBACK” PLANIFICADO

El exitoso dúo participó el mes pasado del programa español El hormiguero e hicieron de las suyas. Además de hablar sobre el gran éxito que están viviendo luego del lanzamiento de su álbum Baño maría, también se refirieron a algunas de sus apuestas creativas que tuvieron impacto. Cabe recordar que lograron un sold out en Europa, en el marco del tour global por la presentación del disco y también se volvieron virales luego de haber protagonizado un potente Tiny Desk que fascinó a todo el mundo.

Sobre la popularidad de este mini concierto en vivo, los cantantes argentinos aseguraron que el impacto se debió a que “fueron ellos mismos”, haciendo referencia al sello genuino que tuvo esta propuesta musical.

Por otro lado, hablaron sobre la polémica presentación que hicieron en la pasada edición del Lollapalooza Argentina, en la que aparecieron dentro de un jacuzzi sobre el escenario y no cantaron en vivo, sino que hicieron una suerte de fiesta de escucha del álbum y un burdo playback durante algunos pasajes de la performance.

“Queríamos que se ofenda todo el mundo”, aseguró Paco Amoroso sobre esta decisión que recibió tantas alabanzas como críticas de parte del público. En este sentido, Ca7riel agregó: “La gente estaba re enojada, pero está bueno porque una persona re enojada en la red vale como tres felices”.

Luego de que el conductor preguntara si hubo una intención de provocación en este acto, Paco confesó: “Un poco, sí” y agregó que “Nosotros la pasamos increíble, fue un momentazo”. “En un momento mirábamos a la cámara y hacíamos que cantábamos, pero eso fue todo”, agregó al explicar que no hubo música en vivo durante dicha presentación.

LA TRÁGICA CAÍDA DE SERGIO DENIS

El autor de “Te quiero tanto” cayó al foso de orquesta del teatro Mercedes Sosa de Tucumán mientras brindaba un show. Justo cuando había empezado a entonar las estrofas de Te llamo para despedirme, el artista terminó cayendo a un foso de orquesta de tres metros de altura que no tenía protección.

El accidente ocurrió el 11 de marzo de 2019, estuvo internado en estado crítico hasta el 15 de mayo del año siguiente, cuando falleció.

Con información de Todo Noticias, redactado y editado por un periodista de ADNSUR