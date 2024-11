Este miércoles por la tarde, Mauro Icardi sorprendió a todos y a través de sus redes sociales, realizó dos posteos que desataron un escándalo.

El futbolista se encuentra en Argentina y en medio de mediático conflicto con Wanda Nara, publicó un video y una foto que muestran la sorpresiva visita de su exesposa.

“Pese a que mis abogadas me reten, quería hacer presente esto para defender a mi persona públicamente después de tantas barbaridades dichas...”, destacó Icardi.

Según trascendió, la influencer estuvo dos horas en el domicilio del futbolista y tras viralizarse el hecho, salió al cruce y reveló que avisó a sus abogados para que estén al tanto de la situación.

En este sentido, Wanda Nara rompió el silencio e indicó que “Mauro no me hostigó, solo me grabó. Lo único que quiero aclarar porque me parece delicado es que yo no hice denuncia de violencia de género”.

"Si yo tuviera miedo o pensaría algo raro no estaría él con mis hijas", afirmó la conductora de Bake Off tras el encuentro con Icardi en la casa que tiene ella en el barrio privado Santa Bárbara y que según ella prestó por amabilidad para que se quede el futbolista.

Con información de América Tv y Mdzol, editada y redactada por un periodista de ADNSUR