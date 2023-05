Paulo Kablan tuvo un tenso cruce con Diego Brancatelli y lo dejó plantado en vivo: "Inventate un país"

Durante la emisión de "Argenzuela" en C5N, se produjo un intenso intercambio de palabras entre el panelista Paulo Kablan y Diego Brancantelli. El tema en cuestión era el caso del policía que mató a un motochorro en Moreno.

"Hay gente que está a favor de que la policía actué así, y otros que creemos hay una Constitución, división de poderes y una justicia que es la que tiene que decidir el futuro de la gente", opinó Brancatelli.

"Ojo, estamos hablando si es delito o no es delito, es otra cosa... No es un cuestión de creer, no es una religión esto, es la ley... Estás haciendo una interpretación antojadiza, que no es lo que se ve", confrontó Paulo a Diego.

Y más adelante siguió: "Yo no sé que partido milita ese juez... Pero es un tema de ley, que está bien y que está mal. La legítima defensa, es legítima defensa. Lo que se argumenta por estas horas, puede ser un caso de legítima defensa, es muy fina la diferencia, pero no es un caso de qué país queremos", insistió el periodista.

"Dejame debatir si opinamos distinto", respondió Brancatelli. "Inventate un pais", sentenció Kablan.

Luego del tenso cruce, Brancatelli envió el programa a la tanda comercial y cuando volvieron al aire, el ex MasterChef Celebrity (Telefe) ya no estaba en el estudio.

Los televidentes notaron rápidamente la ausencia de Kablan, por lo que en las redes se comenzaron a preguntar qué había sucedido. Posteriormente, el periodista sorprendió al compartir un fuerte mensaje en Twitter en tono de enojo, luego de haber abandonado el piso de 'Argenzuela'.

"¿Por qué no estuve al aire en el último bloque de C5N? Por respeto al canal y a los compañeros", comenzó escribiendo el periodista. Y luego agregó: "No puedo tolerar una falta de respeto de cualquier mal educado sin preparación".

Aunque el periodista de policiales no dijo a quien se refería en su publicación, los seguidores que pudieron ver el programa apuntaron sin dudar a quien reemplaza al conductor del ciclo.