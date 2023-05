Rial rompió el silencio y reveló la verdad sobre su infarto en Colombia: "No me pegué un saque"

Jorge Rial reapareció el pasado lunes por la mañana en su programa Argenzuela, de Radio 10 y brindó detalles sobre el infarto que en Colombia lo tuvo al borde de “una muerte súbita”.

Según el relato del propio periodista estuvo 10 minutos muerto y tuviero que reanimarlo. "Mi historia clínica dice muerte súbita", contó.

El comunicador repasó sus días de “angustia” en Bogotá ante una “situación” que hasta hoy está “tratando de reconstruir”. “Fue una situación extrema que nadie pensó que me iba a pasar y que me tocó”, señaló.

"Soy un sobreviviente": Jorge Rial apareció tras el infarto y mostró sinceridad ante su estado de salud

A la salida de la radio, Rial fue interceptado por periodistas que le preguntaron acerca del rol que tuvo María del Mar durante aquellos días críticos y se refirió a los rumores que aseguraban que había consumido viagra antes del infarto. “No me pegué un saque, no tomé viagra, nada”, aseguró tajante.

“Sentí un dolor muy fuerte en el pecho. Me despertó el dolor, me di cuenta de que no era un dolor normal. Llamé a mi cobertura médica y a partir de ahí empezó todo”, resumió acerca de lo que lo motivo a pedir asistencia ante el ataque cardíaco.

El conductor recién regresará a su actividad profesional, tanto en Radio10 como en su programa de la tarde de C5N, cuando termine su recuperación física: “Me tengo que recuperar físicamente para volver porque estoy muy cansado y me cuesta mucho caminar cinco cuadras. Estoy comiendo mucho mejor, bajé casi siete kilos, perdí un kilo por día en la UCI. Tengo que recuperar peso, masa muscular y la voz. También debo hacer ejercicios porque es una recuperación lenta”, cerró.