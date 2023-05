¿Le dio vergüenza?: Rial blanqueó su relación con una escritora feminista y ella tomó una drástica decisión

Jorge Rial sufrió un infarto en Colomobia y estuvo más de 10 días internado. Durante todo ese tiempo contó con el apoyo de su médico personal, sus dos hijas y de una joven escritora que no se fue de su lado.

Con el correr de los días, Rial rompió el silencio y blanqueó su relación con María del Mar Ramón, una joven escritora feminista oriunda de Colombia.

Posteriormente, todos empezaron a buscar el testimonio de la joven en cuestión y en esa búsqueda, se detectó que había decidido poner su cuenta en privado, para que sólo pudieran acceder al contenido, las personas que ella decidiera.

Tras las declaraciones de su pareja, Ramón habló en Futurock y explicó el motivo de su decisión. Además, todo parece indicar que apuntó contra Ángel de Brito, el conductor de LAM.

"Recibí un mensaje que era mi peor pesadilla. Dije 'esa persona no me puede estar mandando un mensaje a mí. Dios, ¡no me hagas esto! Por favor'. Después dije 'si yo no tengo que responder. Estoy en mi país, en mi casa'", contó María del Mar un tanto indignada.

Además aclaró que recibió muchos mensajes y que piensa mantener su cuenta privada por tiempo indefinido y no hablar sobre su vida personal, . "Fue una pena cerrar el Instagram pero subo muchas cosas bolu... o muchas entrevistas o cosas de Colombia y van a llegar, a ver y decir ¡qué embole esta chica!. Y yo lo entendería", dijo entre risas.

Intentando no sonar antipática y despejando dudas sobre lo que supuestamente quiere esconder, agregó: "La verdad es que mi vida es tranquila y prefiero que mi vida sea lo más parecido a lo que era. Agradezco la buena onda pero prefiero que se mantenga de esa forma", cerró.