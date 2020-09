BUENOS AIRES (ADNSUR) - Luis Brandoni participó de la marcha frente a Tribunales, convocada este lunes para apoyar a los tres jueces cuyo destino será definido a partir de este martes por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Se trata de los magistrados Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, quienes presentaron un recurso de per saltum para evitar ser desplazados de los cargos donde fueron trasladados en 2017 y 2018.

El actor habló sobre la manifestación de Tribunales, pero también de las que se realizaron en los últimos meses para protestar contra las medidas del Gobierno Nacional.

“Las marchas fueron ejemplares, de la de Vicentín para acá”, comenzó diciendo Brandoni, invitado al programa “Solo una vuelta más”, y haciendo referencia al uso de barbijos por parte de los manifestantes y el respeto al distanciamiento social, además de que se realizaron de manera pacífica. “Escuché muy pocos elogios para la gente”, señaló.

Por otro lado, el actor se refirió al fallo de la Corte Suprema que se está tratando este martes: “Acá lo que se está jugando es la exigencia impiadosa de la vicepresidenta de no ser castigada por la Justicia con todos los cargos que tiene. Eso no se puede disimular más”, sentenció el artista.

Al respecto, el ex diputado nacional se mostró crítico de la marcha que se hizo frente a la casa de uno de los integrantes del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti: “Me parece que no es una cosa recomendable, no es ejemplar para nada”.

“Este tipo de manifestaciones hay que tenerlas en cuenta porque no creo que esto sea presionar, pero tampoco creo que el resultado sea inocuo”, disparó, y concluyó: “Hay cosas que la gente no tolera más”.