BUENOS AIRES (ADNSUR) - Nancy Dupláa reconoció que el hecho de manifestar abiertamente sus posiciones políticas tiene un costo elevado. La actriz, que en más de una ocasión expresó públicamente su ideología junto con su esposo, Pablo Echarri, reveló que a veces ha llegado a sentir “la hostilidad” por sus posturas.

“Si no podría decir la convicción que tengo, que me viene de las entrañas, de la profundidad mía, no sería feliz. Yo prefiero ser feliz y bancarme el costo de lo negativo. Me lo banco. Es duro",comenzó diciendo la artista, en diálogo con Estelita, el personaje que interpreta Jey Mammón.

Nancy Dupláa con Estelita: "Nunca quise ser actriz"

Con respecto a los lugares donde le resultó más difícil estar por sus opiniones políticas, Dupláa afirmó que “En la calle, en los vínculos sociales, en los lugares donde vas. Si vas a un lugar medio cajetilla yo siento la hostilidad. Estos últimos años sentí la hostilidad”.

Y agregó: “A mí no me hables por abajo porque yo te escucho", refiriéndose a que prefiere que los que susurran las críticas hacia ella, se las digan “en la cara”.

Nancy Dupláá habla de su pareja Pablo Echarri con Estelita