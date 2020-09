BUENOS AIRES (ADNSUR) - Nai Awada explotó furiosa ante las críticas que recibió en sus redes por una foto en bikini.

"Gorda, cerda, chancho, fea .. todo eso en un posteo que me muestro en bikini .. Si a mí me ponen eso que tengo un cuerpo REAL y NORMAL no quiero ni pensar las cosas que soportan las personas con problemas de obesidad. ESTO TIENE QUE PARAR", dijo indignada Nai a través de su cuenta de Twitter.

Me dan asco

Sin embargo, cabe recordar que ésta no es la primera vez que Nai dispara contra los haters, ya que hace casi dos meses también se había despachado contra aquellos que la critican en las redes.

El fin de semana de Nai Awada en las redes venía tranquilo, incluso con un mensaje de amor a Candelaria Tinelli. Sin embargo, Nai Awada se cansó de recibir críticas en su cuenta de twitter y se despachó con todo haciéndole frente sus “haters”.

“Les deseo a todos todo el amor que yo tengo en casa . Algún día me voy a casar y tener hijos con el . Es el amor de mi vida hace 2 años ya y nada me hace más feliz que abrazarlo y que me ame así”— N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ on Twitter Link N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ on Twitter

En medio de la noche del sábado, salió al cruce contra varios de sus seguidores. "Subí esta nota hermosa de la revista Gente, de hace un año y son tan pero tan soretes algunos que no pararon de decirme que esa no soy yo , que se me deformó el cuerpo, con las enfermedades GRAVISIMAS que sufren algunas personas x este tipo de comentarios. Me hicieron daño", fue el texto tal cual escribió.

Al parecer muchos le hicieron comentarios sobre su cuerpo y Nai Awada extendió la pelea: "La cuarentena de un millón de días no nos hizo bien .. y puedo estar pasando temas personales que NADIE sabe, entonces meterse así con mi cuerpo q vivo de mi imagen? Me dolió mucho , me siento muy angustiada de esta sociedad espantosa llena de prejuicios y cuerpos perfectos”.