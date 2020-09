BUENOS AIRES (ADNSUR) - Damián De Santo acaba de vivir una situación de mucha angustia a raíz de los incendios en Córdoba. El actor es propietario de un complejo de cabañas en Villa Giardino, en el Valle de Punilla, y tuvo que salir a apagar él mismo el fuego que amenazaba las viviendas, aunque no pudo evitar que una parte del complejo quedara dañado por las llamas.

“Nunca pensé que el fuego iba a avanzar tan rápido. Lo veía desde la cabaña a las 9 de la mañana cuando estaba tomando mate y estaba yéndose para la puesta del sol, para el lado de Mina Clavero. Y el viento cambió y a la media hora lo teníamos en mi casa, ahí abajo”, expresó De Santo, en diálogo con el periodista.

Y agregó, agradeciendo la ayuda de los vecinos y de un avión hidrante: “Si esto fue intencional, o no, de alguna manera demuestra que la gente tiene mucho amor por el prójimo. Eso me fortifica un montón y me hace entender que a veces peleamos por cosas banales en este país”.

El drama de Damián De Santo: Lucha cuerpo a cuerpo con el fuego y teme perder todo

Respecto de los daños sufridos, De Santo aclaró que “se ha quemado todo lo que es la iluminación externa (del complejo), al igual que un quincho grande. Por suerte hace un tiempo sacamos los caballos de un terreno que tenemos en el río, sino era un desastre: no nos daba tiempo a sacarlos”, dijo el actor, y agregó que cortaron el gas natural “porque se venía el fuego a una de las calderas y podía explotar todo”.

También sostuvo Damián que “hubiese sido más grave” de no contar con el agua de la pileta y de una laguna artificial para apagar las llamas.

“Es la primera vez que me pasa. He visto focos de incendios tremendos. Desde Cosquín hasta acá, con lenguas de fuego, dantesco. Pero nunca vivencié un incendio que era tan pequeño porque, aparentemente, arrancó cerca de la zona del aeroclub de Cuchi Corral y el viento no colaboró en detenerse. Todo lo contrario, fue tremendo”, concluyo, visiblemente consternado.

Los testimonios de los bomberos que viven entre las llamas y luchan contra el fuego en Córdoba