La novia de Martín Ku de Gran Hermano rompió el silencio y destrozó a quienes dudaron del embarazo

Martín Ku, uno de los participantes más destacados de la última edición de Gran Hermano 2024, se encuentra viviendo un momento especial junto a su novia Marisol.

Luego de apoyarse mutuamente durante la competencia, la pareja ha dado un paso más en su relación al anunciar que serán padres por primera vez. Sin embargo, la noticia generó cierta polémica por el tema de las fechas y la concepción del bebé.

EL FILOSO MENSAJE DE MARISOL POR SU EMBARAZO

Ante esta situación, Marisol decidió romper el silencio y publicar una irónica escala numérica del 1 al 10 y los meses del año en sus redes sociales. "Para los que no les da los números y fechas, acá se las dejo", expresó.

¿Fue dentro de Gran Hermano?: Martín Ku y su novia Marisol están esperando a su primer hijo

Apoyo de los seguidores La postura de Marisol fue respaldada por algunos de sus seguidores, quienes cuestionaron a las personas que criticaban a la joven en sus primeras semanas de embarazo.

"Marisol teniendo que salir a explicar algo privado solo pq a algunos pelotudos 'no le dan las cuentas' sinceramente que p***", comentó un usuario. Otro agregó: "No saben lo que es amar, no saben lo que es que te quieran, lo que es formar una familia y principalmente no tienen una vida porque se andan metiendo en ajenas, los hace mejor persona ser nefastos? Un beso".