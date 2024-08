Agostina Spinelli le encontró mensajes "hot" a Luifa Galesio y estalló el escándalo: "Qué bien la..."

Agostina Spinelli, la ex participante de Gran Hermano 2023, se encuentra completamente enamorada de Luifa Galesio, el campeón de la edición 2016 del reality y futbolista profesional. Tan enganchada está que planea viajar a Italia, donde vive Luifa, para reencontrarse con él.

Sin embargo, en las últimas horas se filtraron chats comprometedores del delantero, donde aparentemente conversa con otra mujer.

SE FILTRARON POLÉMICOS CHAT DE LUIFA DE GRAN HERMANO

El chat más comprometedor muestra una supuesta conversación entre Luifa y la modelo Abril Duhalde, donde él la saluda con un "Hola, mi amor" y ella le responde "Gracias por ayer, la pasamos bien", acompañado de dos corazones rosas.

Ante esta evidencia, Spinelli explicó que esos chats son de cuando ella no existía en la vida de Luifa. "Los chats sí existieron. Fue una conversación que tuvo con alguien. ¡Él estaba solo en ese entonces!", exclamó En una entrevista con Gossip (Net TV).

Cuando se le indicó que la fecha de los mensajes era el 14 de julio, Spinelli aseguró que Luifa estaba con ella en ese momento. "Creo que hay gente que no soporta ver felices a los demás", afirmó.

Tras la difusión de estos rumores, Luifa publicó una foto junto a Agostina, declarándole su amor. "Las cosas que me hiciste sentir tan rápido, nunca las había sentido por nadie. Me abriste tu corazón, tu vida, y me enamoraste. Jamás hubiera vuelto a Argentina después de estar en Italia, y tú lo lograste", escribió.

Finalmente, Luifa expresó directamente su amor por Agostina: "Te amo. Soy feliz de estar a tu lado y espero que esto dure para siempre. Aquí estoy esperándote, mi amor", concluyó, añadiendo varios emojis de corazón.