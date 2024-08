¿Fue dentro de Gran Hermano?: Martín Ku y su novia Marisol están esperando a su primer hijo

Apenas a dos meses de haber salido de la casa de Gran Hermano (Telefe), Martín Ku y su novia María del Rosario, más conocida como Marisol, están esperando a su primer hijo.

Según revelaron desde el programa LAM, la pareja ya se ha realizado los chequeos correspondientes en el Hospital Alemán.

"Marisol entró a la casa el 10 de junio. Debería estar embarazada de dos meses. Están muy contentos y no estaba en los planes, pero recibieron la noticia feliz", detallaron.

El panelista Pepe Ochoa confirmó la información: "Esta foto que ven del Hospital Alemán, trascendió y me puse a investigar. Me lo terminaron de confirmar y los felicitamos. No se sabe el nombre y tampoco el sexo".

Incluso, en el programa comenzaron a especular sobre la concepción del bebé. "Ella entró en un momento", señalaron sobre las fechas en las que Marisol ingresó a la casa, a mediados de abril. "¿Vos decís que se gestó ahí adentro?", preguntó Ángel de Brito, a lo que respondieron contundentemente: "Es muy probable".