Juliana "Furia" Scaglione no solo encendió las redes con sus palabras, sino que se atrevió a compararse, nada más y nada menos que con Diego Armando Maradona y Eva Perón.

En una entrevista con el programa Desencriptados de Infobae, la joven aclaró que ella no busca compararse, pero que siente que sus fanáticos la ven de esa manera.

"Me acongoja un montón todo lo que yo le hago sentir a la gente. Es muy fuerte, me ven como a un ídolo. Me dicen Eva Perón o Diego Maradona. No me comparo, pero me ven así en algunos aspectos", relató con evidente emoción.

Furia atraviesa un delicado momento tras su salida de Gran Hermano y recibe donaciones de comida

Furia no se detuvo ahí y describió el fanatismo de sus seguidores como algo "tan obsesivo, un amor tan profundo, como si fuera mi propia sangre". Incluso llegó a calificar a su fandom como un "ejército bien entrenado", destacando la fuerza y lealtad de sus admiradores.

Sin embargo, la estrella de las redes también admitió la existencia de seguidores más extremos, señalando que "también tenemos al obsesivo que quiere ver a Furia y a los que hacen negocios conmigo". Con estas declaraciones, dejó claro que su popularidad no está exenta de desafíos.