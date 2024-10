En medio de la crisis de parejas de varios ex Gran Hermano, salió a la luz un fuerte y polémico rumor que sorprendió a todos.

En este sentido, la versión tiene como involucrada a la chubutense Denisse González, quien supuestamente está esperando un hijo con Bautista Mascia, ganador de la última edición del reality.

Sin embargo, y frente a la enorme repercusión que tomó la noticia, la joven de Trelew salió al cruce y contó la verdad.

Con un sutil toque de ironía, Denisse no se guardó nada y escribió en su cuenta de X (ex Twitter): “Así que estoy embarazada y no me enteré, mira vos”.

La chubutense se encuentra enfocada en su carrera como modelo y acompaña al cantante en sus proyectos musicales, disfrutando momentos de felicidad y convivencia tranquila.

Con información de A24, editada y redactada por un periodista de ADNSUR