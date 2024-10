Este lunes por la tarde, Carolina “Pampita” Ardohain rompió el silencio a un mes de la escandalosa separación de Roberto García Moritán.

En medio de un supuesto romance con el polista Martín Pepa, la actriz no se guardó nada y sacudió a quienes cuestionan su forma de hacer el duelo.

"¿Se puede superar una relación pasada en tan poco tiempo y empezar otra?”. “No tengo ni idea, pregúntale a la gente si querés. Acá hay un montón de gente para hacer encuestas”, lanzó Pampita a la salida de un programa, donde fue abordada por un grupo de periodistas que buscaban su palabra.

Se filtraron escandalosos chats del entorno de Roberto García Moritán contra Pampita: "Está un poco.."

Posteriormente, la modelo no tuvo filtros y manifestó que "solo puedo decirle a toda la gente que quiera, que esté tirada, comiendo helado, llorando... Porque me mandan notas... Cada uno vive las cosas como se le antoja. No sé por qué piensan que es la única opción estar tirado, llorando, comiendo helado, como están diciendo por ahí”.

"No juzgo al que se queda tirado. Pero parece que si no estás tirado llorando, sos una porquería de persona”, cerró Pampita, quien defendió el proceso del duelo y no dio detalles de su presunta nueva pareja.

