A casi un mes de la escandalosa y polémica separación de Roberto García Moritán, Carolina Pampita Ardohain habría apostado al amor una vez más.

Este pasado martes y según trascendió, la modelo fue sorprendida en un palco del Teatro Colón junto al famoso polista Martín Pepa.

En este sentido, las especulaciones de un posible vínculo amoroso explotaron tras la asistencia de Pampita y Pepa al concierto Piazzolla ‘74 del grupo de jazz Escalandrum.

“Fui con mucha gente, con un grupo”, comentó Pampita en un díalogo fugaz con Intrusos (América)

Posteriormente, la reconocida actriz no se guardó nada y reveló que "“tengo mucha gente amiga que me acompaña mucho y que me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio, puedo salir a comer, ir al teatro, al cine... de hacer todo lo que tenga ganas de hacer”.

