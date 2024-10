Juliana Scaglione fue una de las grandes figuras de la última edición de Gran Hermano y este jueves brindó polémicos detalles de su paso por el reality más visto del país.

“Furia” rescindió su contrato con Telefe de “mutuo acuerdo” y dio su versión tras su escandalosa salida del canal.

La entrenadora brindó una entrevista con el ciclo streaming de Ángel de Brito y aseguró que su desvinculación "es una macana, pero yo di el contenido para que me hagan mier.... Y si yo no se los hubiera dado, no habrían tenido qué editar, pero es un enojo que ya paso de largo”.

Posteriormente, la exjugadora contó la propuesta del canal tras su eliminación y reveló que "siempre me ofrecieron trabajo, desde que salí. Me dieron para firmar un contrato de artista que era un poco lo mismo que hacía Julieta Poggio, que sería abrir el programa, después tenés que estar en el panel todo lo que dure Gran Hermano y también me pidieron hacer un streaming”.

Luego de una extensa charla, Furia fue más allá y fiel a su estilo, sorprendió a todos al “denunciar” que durante su estadía en Gran Hermano, la habrían querido medicar.

“Adentro de la casa, muchas veces, tuve la oportunidad de hablar con psicólogos y también me han puesto un psiquiatra para ver si podía llegar a tomar psicotrópicos, pero obviamente los saqué cag... les dije que no, que les agradecía.”, cerró Juliana Scaglione, quien no volverá a formar parte del reality que le dio su mayor exposición.

