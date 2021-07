Daira Nahir Vargas se presentó este jueves por la noche en el escenario de La Voz Argentina. La joven de Río Turbio, Santa Cruz, tiene 20 años y eligió el tema "Hurt" de Christina Aguilera para cantar en la audición a ciegas.

Sin embargo, su historia de vida fue la que marcó un antes y un después en su presentación, donde le confesó a Marley que en su juventud "estaba en casa porque no tenía opción. Porque era chica, no tenía dónde ir y 'él' estaba ahí".

Ese "él" guardaba gran parte del dolor interno de Daiana, refiriéndose a su padrastro: "No era más que su hijastra. No podía hacer nada frente a eso, sólo tenía que aguantar ese estilo de vida, no poder cantar, no estar bien conmigo misma....no poder ser feliz".

En ese contexto, comentó que su mamá decidió que se vaya a vivir con sus abuelos: "después de tanto esperarlo me abrieron las puertas de su casa", contó emocionada. Y allí inició su carrera: "la música me salvó la vida", agregó. Actualmente vive en Buenos Aires donde estudia canto, indicó La Opinión Austral.

"Te felicito porque estar ahí (por el escenario), es muy difícil. No me quiero ni imaginar los nervios que debes estar sintiendo en este momento y es precisamente por eso que mi hermano y yo en este caso, no nos dimos la vuelta", indicaron.

Previamente, entre sus preferencias destacó su admiración por Lali "es una gran mujer, es una bestia".

Justamente "Lali" Espósito expresó: "Cuando uno elige cantar algo de Cristina Aguilera es porque claramente sabemos que sale. Son canciones hiperdifíciles porque están diseñadas para ese cantante y ella es una de las mejores del mundo".

"Está buenísimo que lo sigas intentando porque se nota que tenés una muy linda voz. No fue hoy pero no significa que no sea mañana. Hay que ponerle ganas porque tenés talento", sentenció la cantante para Daiana, que se retiró sin ser seleccionada pero mostrando al mundo su ejemplo de superación.