BUENOS AIRES (ADNSUR) - Karina La Princesita disparó contra El Polaco por el festejo que organizó para su hija Alma y donde se puede ver que no se respetaron las medidas de prevención contra el coronavirus. En un irónico mensaje en sus historias de Instagram, la jurado del Cantando criticó que la celebración no tuviera ningún tipo de cuidado en materia de riesgos de contagio.

“Che, ¿qué dijo el presidente? ¿Seguimos en cuarentena? No sé por qué siento como que ya no. Como que todo ya volvió a la normalidad, ¿no? Ni barbijos veo ya”, escribió Karina en su mensaje, sin hacer alusión directa a su ex pareja y padre de su hija Sol.

Pero para sus seguidores, el comentario iba dirigido hacia El Polaco, quien casi al mismo tiempo estaba celebrando el cumpleaños de Alma, fruto de su relación con Valeria Aquino.

En las imágenes que publicaron tanto el cantante como la bailarina, se ve a la nena festejando sus 7 años, junto a un grupo de amigos, donde ninguno respetó el distanciamiento social ni usó tapabocas.

El Polaco festejó el cumpleaños de su hija y no se cuidaron

Según aclaró Valeria en su cuenta de Instagram, se trató sólo de personas que viven en la misma casa desde que comenzó la pandemia. “Mi tesoro más valioso. Feliz cumpleaños, mi amor. Acá en la casa de mamá se festejo con las personas que viven con nosotros desde marzo. ¡Desde que esta cuarentena empezó! Cómo se ve acá nos acompaña Juanita, las tías y primitos con quienes vivimos. Aclaro solo por acá esto y por única vez”, escribió la ex de El Polaco, pero hubo quienes no le creyeron.