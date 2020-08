BUENOS AIRES (ADNSUR) - Jey Mammón decidió volver a la pista del Cantando 2020 como su famoso personaje de “Estelita” para interpretar junto a Carla del Huerto el hit “Marchate ahora” de Los Totora. Pero el resultado no convenció nada al jurado.

Después de las demoledoras devoluciones del jurado, Jey se mostró indignado en los pasillos. Estás fueron las declaraciones a Los Ángeles de la Mañana :

“Está todo bien pero gente que hace teatro que no sepa diferenciar un personaje ya es medio jodido, ¿viste?”, arranca diciendo el actor.

Luego, aclara: “Pero, bueno, eso no me enoja. Parece que estoy enojado pero no estoy enojado. No la veo así, ni en pedo la veo así. Pero no me gusta”.

“Me vengo a divertir yo. Tenía que explicarles que estaba divirtiéndome.'Me estoy divirtiendo, hola, me estoy divirtiendo'. Vos no te estás divirtiendo, bueno, me chupa un hue...¿Qué querés que te diga? ¡Perdón! Bueno, nos vemos mañana”, finalizó Jey sin filtros.