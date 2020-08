CAPITAL FEDERAL - El filósofo, sociólogo y ensayista Juan José Sebreli se encuentra internado en el Hospital Italiano, en la ciudad de Buenos Aires, con coronavirus. Según sus allegados se encuentra estable, en proceso de recuperación y hasta trabaja en un libro.

En mayo pasado, Sebreli fue uno de los 300 referentes, de científicos a influencers, que firmaron el documento “La democracia está en peligro”, donde sostenían que la Argentina vive “una infectadura” y que en una entrevista televisiva instó a una “desobediencia civil”, proponiendo romper la cuarentena y a los comerciantes abrir los negocios.

“Hay aislamiento de un metro y están todos amontonados en la casa. ¿Se dan cuenta el disparate total que es este gobierno? Todo esto lleva a una ausencia total de las libertades individuales, y no me digan que la salud está primero, porque yo veo los canales europeos de televisión y allá están todos los bares y cafés abiertos”, dijo a TN. Y agregó:

“Yo promuevo algo que es perfectamente democrático: la desobediencia civil. Está en los tratados más democráticos del mundo, en el liberalismo del siglo XIX. No significa violencia, ataques, no. Significa, por ejemplo, que todos los comerciantes que van a cerrar definitivamente -porque no pueden sostenerlo-, el mismo día levanten las persianas y toda la gente salga a la calle con barbijo sin una piedra en la mano y manteniendo la distancia”.

Sebreli “está de buen ánimo, pidió libros y sigue trabajando junto con Marcelo Gioffré”, aseguró en sus redes sociales el diputado nacional Fernando Iglesias, amigo del autor de Buenos Aires, vida cotidiana y alienación.

En aquella misma entrevista con el canal de noticias, Sebreli denominó al cerco policial en torno a Villa Azul, el barrio popular que se extiende entre los partidos bonaerenses de Avellaneda y Quilmes, como un “gueto”: “El gueto de Varsovia es esto. Es un gueto. Tendrían que haberlo hecho (el cerco policial) el primer día. Están ahí encerrados porque no hicieron testeos. Con el testeo sacaban a los enfermos y los mandaban a un hospital, a un hotel, y los aislaban. Se están muriendo”, dijo.

Sebreli y el periodista Gioffré están terminando un nuevo libro, en el que se proponen analizar el momento actual del país, pero también responder al presidente Alberto Fernández, quien en su momento expresó asombro por que un hombre “tan preparado como Sebreli” se manifestara en contra de la cuarentena. El libro, que se publicará en noviembre, llevará un título a tono: Desobediencia civil y libertad responsable.

“Esto es consecuencia de la prolongada cuarentena, porque Juan José no pudo salir a caminar como lo hacía antes. Estaba en proceso de rehabilitación por una operación de cadera y dependía de las personas que lo asistían en su casa”, dijo Gioffré, coautor con Sebreli de Conversaciones irreverentes.

La obra tendrá 9 capítulos, aunque solo uno de ellos estará escrito exclusivamente por el intelectual. Fuentes cercanas explicaron que se trata el concepto de desobediencia civil desde el punto de vista teórico, desde una perspectiva similar a las de John Rawls y de Jürgen Habermas. Además, se reivindica a personalidades de la historia que realizaron algún tipo de desobediencia civil, como Antígona y Sócrates, se recupera el pensamiento de autores clásicos como John Locke y H. D. Thoreau y, también, se realiza un recorrido histórico por las pandemias, de la peste negra al HIV.

Sebreli trabajó como traductor al castellano de Simone de Beauvoir y Jean-François Revel, formó un grupo de estudio que trascendió como la “universidad de las sombras” en los años de la dictadura, y fue columnista de numerosos diarios de Argentina y España.

Autor de una extensa obra literaria, escribió entre otros títulos, El asedio a la modernidad, El vacilar de las cosas, El olvido de la razón y Dios en el laberinto , además de sus memorias El tiempo de una vida. También es autor de La saga de los Anchorena, Las señales de la memoria, La era del fútbol y Las aventuras de la vanguardia.

A lo largo de su importante trayectoria, Sebreli obtuvo dos Premios Konex de Platino (1994 y 2004) a las Letras en la disciplina Ensayo Político, fue designado Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en 2015 y en 2018 recibió por parte del Senado de la Nación la mención honorífica “Senador Domingo Faustino Sarmiento”, el título más importante que la cámara otorga y que se entrega a personalidades destacadas del ámbito cultural, deportivo, académico y profesional.