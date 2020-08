BUENOS AIRES (ADNSUR) - Karina Jelinek tomó una radical decisión que generó polémica. Después de su eliminación en el Cantando 2020, la modelo viajará en Ibiza en un momento crítico de la pandemia por el coronavirus.

"Voy a estar en Ibiza. Mis amigos me están esperando, es una invitación de mi cumpleaños", dijo en Los ángeles de la mañana y descartó la posibilidad de regresar el certamen del Cantando por un repechaje.

"Me encantó estar acá. Lo disfruté, obvio. Estoy re bien. Le agradezco a la gente que me votó, realmente. Me sorprendió el resultado, pero bueno", disparó disgustada por los resultados.

"¿Qué es lo personal? Mi familia está muy bien. Lo importante es que estoy hablando con mi papá y mi mamá y mi hermana Violeta", se desentendió de Maite, que le hablaba de cuestiones personales que se mezclaron con el Cantando.

Karina dijo que "la reconciliación no tiene nada que ver con Cantando, a ellos no les interesa que esté en el programa".

"Lali no me escribió. Ella está en Madrid. Por qué no podría cruzarme ahora que voy a España. Lo dejo a tu criterio", finalizó la modelo.