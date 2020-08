BUENOS AIRES (ADNSUR) - Este miércoles, hizo su presentación en medio de una gran expectativa por parte de los conductores y del propio jurado. La modelo lució la ropa de la estrella pop, pero el jurado consideró que no pegó una nota y el puntaje fue muy bajo. Es por eso que su show terminó de la peor manera tras escucharla cantar el tema Una na, de Lali Espósito.

Karina estuvo una hora en su camarín y a la salida habló "Estoy tristona, decepcionada. Algunos no somos profesionales. Al principio me puse nerviosa, me olvidé la letra, después me salió la voz finita. Y eso me enojó conmigo misma porque quiero que salga bien. Seguro vamos a la sentencia. Estaba re nerviosa porque Ángel me dijo que me iba a olvidar la letra y me quedé tildada. En el ensayo me salió re bien porque es un tema que me gusta, pero después no me salió y desentoné. Bueno, es el juego y me la tengo que bancar. Estuve muchas veces en este concurso y no tengo miedo pero a veces es molesto".

Karina Jelinek y Manu Victoria interpretaron "Una na" de Lali Espósito

En Los Ángeles a la mañana, el ciclo que conduce Ángel de Brito por el trece, contaron que Karina estaba enojadísima y amenazó con abandonar el certamen. Cuando terminó de cantar "Una na" de Lali Espótito no quiso hacer notas y hasta hizo un gesto provocativo a la cámara.