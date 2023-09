Jorge Rial habló con la prensa y se mostró sorprendido por la polémica defensa de More Rial al cirujano Aníbal Lotocki, tras la muerte de Silvina Luna. “No lo entiendo”, expresó el periodista. Además, se refirió a la relación que tiene con su hija.

“No sé por qué lo apoyó (a Lotocki), no entiendo, pero bueno es grande y tiene sus opiniones. No las comparto pero bueno, está”, señaló Rial.

Por otra parte, se refirió al vinculo que tiene con ella y sostuvo que no hay diálogo. “Hace dos meses que vive en Córdoba y Fran está con el padre. Yo estoy muy relacionado con Fran”.

“Con el papá de él bien (Facundo Ambrosioni), charlo con él normalmente y con los abuelos. Estoy tranquilo porque va al jardín y lo veo bien”, añadió.

En tanto, volvió a referirse al cirujano y manifestó su inquietud por la cantidad de víctimas. “Mucha gente perjudicada por Lotocki. Finalmente tiene el castigo fuerte que no puede laburar. La gente lo castigó antes que la Justicia”, remarcó.

LA POLÉMICA DEFENSA DE MORE RIAL A LOTOCKI

“No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor (Lotocki) que amo y que creo yo que no es su culpa”, había explicado More Rial en su cuenta de Instagram.

“Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastres, pero como no es Aníbal no lo hacen ni público ni los matan y digo mis motivos”, agregó.

Por otra parte, sostuvo que “cada cuerpo rechaza o adhiere de diferente forma lo productos introducidos”, además añadió que “a cada persona, antes de ser operada es consultada y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir”.