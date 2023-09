Morena Rial se agrandó la cola y defendió a Lotoki: "lo amo"

Morena Rial, hija del conductor televisivo y radial Jorge Rial, sorprendió y fue cuestionada en las redes sociales al hacer una defensa del médico Anibal Lotoki, el médico que operó a Silvina Luna.

Tras confirmar en su cuenta de Instagram que se sometió a una operación para agrandarse los gluteos, contestó puntualmente cuando le preguntaron por el médico y sus miedos.

"¿Me dan?": Morena Rial se sometió a un procedimiento estético y publicó fotos "hot" para festejar

Sus respuesta, con una demostración de “amor” hacia el cuestionado médico generó la bronca en las redes sociales.

“No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo que no es su culpa”, dijo.

Además, agregó: "cada persona, antes de ser operada, es consultada y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir”.