El crudo relato de Santi Maratea que sufrió en la adolescencia: "El cura de la iglesia..."

El pasado miércoles, Santi Maratea hizo un balance sobre las colectas que ha organizado en el último tiempo para ayudar a diferentes causas sociales.

En este sentido, la compra de medicamentos para Emmita, por ejemplo, fue uno de los casos más resonantes en donde muchas personas aportaron su granito de arena para que la beba continúe su tratamiento médico.

Sin embargo, el influencer sorprendió a todos al revelar que fue víctima de abuso por parte de un cura de la Iglesia católica donde asistía.

Fue durante una entrevista con FM Urbana Play, donde Maratea narró su época en el colegio, habló de la fama, las campañas solidarias y su propia historia.

En un momento, empezaron a hablar sobre la religión y las diferencias entre la espiritualidad y las instituciones, una diferencia que el influencer no había marcado hasta una situación límite que atravesó. "Yo tuve una secuencia medio heavy con un cura abusador y eso fue lo que a mí me hizo hacer esa desconexión", dijo.

Ante la revelación, desde la mesa quisieron repreguntarle a Maratea sobre ese incidente, y si efectivamente había sufrido un abuso. "Sí, me fui de una situación extremadamente incómoda donde él no me tocó a mi y yo no lo toqué a él, pero porque en un momento me paré y me fui", respondió.

Luego extendió. "Estuve media hora autoconvenciéndome de que no estaba pasando lo que estaba pasando. Por ahí solo se rasca porque le pica la pi.... Yo era muy chico, era el cura de la iglesia donde yo iba", terminó de contar Maratea.

En el programa también pudo hablar sobre el incidente con el psicólogo Gabriel Rolón, que estaba en la mesa. "El efecto siniestro, cuando lo familiar se vuelve amenazante. Cuando quien debería protegerte, te agrede", describió el terapeuta. "Fue lo que me pasó, es dificil de hacer la limpieza", coincidió Maratea.

Sobre los meses posteriores al incidente, Maratea relató que fueron de mucha confusión. "¿Qué me pertenece a mí y qué se me puso? Quizás fui extremadamente manipulado por este tipo, para que sea parte de su iglesia para después poder venir a tocarme el orto. Y ahora ya no entiendo qué es mío y qué no", cerró.