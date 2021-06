Luego de una extensa carrera como modelo, Ingrid Grudke dejó las pasarelas para dedicarse a su nueva pasión: el fisicoculturismo.

La también actriz, radicada en Misiones, afirmó que la vida siempre la sorprende, y que "yo, siempre me deje llevar por esas oportunidades que me dio y da, el universo".

"Asi es como viajé por el mundo por más de 26 años disfrutando momentos y personas únicas. Ahora vuelvo a disfrutar de mi lugar, de la tierra que me lleno de energía desde que nací, del lugar que me enseñó a observar a la naturaleza, el que me dio tanta alegría en mis primeros años de vida", sumó.

Respecto a su nueva profesión, en diálogo con la periodista Fernanda Iglesias contó que entrena con Analía Galeano en una disciplina que la tiene "100% dedicada".

"Para mí era importante hacer algo y no estar quieta, me parecía importante mover el cuerpo en cuarentena", relata.

Y agrega respecto al nuevo torneo en el que competirá, organizado por Arnold Schwarzenegger y la International Federation of Bodybuilding and Fitness: "Tenés que presentarte en traje de baño y un vestido de gala con ciertas características. Se hace como un desfile, primero en traje de baño y después con el vestido. Me pareció divertido ser parte de este torneo, haciendo algo diferente".

"No hay premio porque es amateur, esa es la satisfacción de ser parte. Todavía estoy viendo qué diseñador me hará el vestido para la competencia. Estoy contenta con esto”, cerró.