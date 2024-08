Juliana Scaglione, mejor conocida como “Furia” y exparticipante de Gran Hermano, se sinceró y sorprendió a más de un fanático. “Ya di todo lo que tenía que dar", sostuvo, al ser consultada sobre su futuro en la televisión y desconcertó a todos.

Así lo reveló al charlar con Alex Caniggia. Cabe señalar que Furia viene de desvincularse de Telefe y ahora se supo que integrará como coconductora el programa “Toda”, que se emite por el canal de streaming Carajo!.

“Yo creo que ya cumplí un rol en la TV. Ya pasaron siete meses y por todo lo que veo creo que di un montón y por ende ahora tengo un montón que dar, pero para mí. Siento que la tele no será el lugar correcto porque no me gusta el chimento”, explicó.

No obstante, aclaro que “si en algún momento la televisión cambia y es mucho más humana y amena, me parece que estaría copado trabajar acá, pero si sigue siendo como lo que es o lo que me brindan, no”.

“Porque hoy tengo la posibilidad de que Moria Casán hable bien de mí, pero hay mucha gente que está dentro de la televisión que no lo hizo, entonces no tengo por qué seguir dándole de comer a la tele o a ellos”, reveló.

“Me encanta, pierden una estrella”, lanzó Alex Caniggia. Mientras que Melina, otra de las integrantes de Toda, agregó: “entiendo que fue un puntapié que te sirvió para que la gente te conozca y ahora empezar tu carrera de cero, pero no para seguir en ese mundo”.