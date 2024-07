Juliana “Furia” Scaglione decidió poner punto final a su vínculo con Telefe, y tras leer diversas versiones sobre su salida, se sintió impulsada a compartir su verdad en un video de TikTok. A través de sus redes sociales, explicó que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y en un ambiente de cordialidad, dejando en claro que, a pesar de la separación, guarda un profundo cariño por todos aquellos que la eligieron y la apoyaron a lo largo de su travesía en Gran Hermano 2023.

"Tengo libertad absoluta ahora. Ya no tienen mi derecho de imagen. Terminamos de buena manera, nos queremos mucho. Les pido por favor que no hablen mal, yo tampoco lo voy a hacer porque ahí es donde me encontraron y me abrieron las puertas. Sé que hay mucha bronca con el tema del fraude, pero vamos a ser políticamente correctos. No se habla más o se habla en buenos términos. Para mi también es duro terminar con algo, pero no es que me echaron”, se le escuchó decir.

Acto seguido, Juliana Scaglione sostuvo: “Yo también merezco trabajar. Ellos por el momento tienen otro tipo de actividades y están con una reestructuración de la empresa. Esto no significa que algún momento no nos volvamos a ver. Les pido que me acompañen en mis nuevos proyectos”.

Furia cerró su etapa en Gran Hermano 2023 con una bomba. Así quedó demostrado en las últimas horas, cuando ventiló cuánto le pagaban por estar encerrada en la casa y contó que todavía no le pagaron el último mes.

Al aire del nuevo programa de Alex Caniggia, uno de sus fanáticos, pronunció: “Los jugadores ya salieron. A mí, Juliana, no me depositaron los 200 mil pesos. Son seis mil por día. Este es un tema que está bueno que sepa la gente. Me molestó cuando decían que nos pagaban un montón”.

La entrenadora y deportista -que hace poco lanzó la venta de videos personalizados a 5 mil- también dijo que el viernes iba a hacer un gran anuncio. Sin embargo, Laura Ubfal se le adelantó confirmando que quedó completamente desvinculada de Telefe.