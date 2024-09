Luego de 11 años de amor en Córdoba y Comodoro Rivadavia, el matrimonio entre Emmanuel Vich y Nicolás Suar llegó a su fin.

El subcampeón actual de Gran Hermano confirmó su separación en sus redes sociales y reveló que se encuentra "pasando un mal momento. No estoy con Tomás ni es motivo de mi separación. Espero esta vez un poco de respeto. Gracias”.

Instalado en Buenos Aires y apuntando fuertemente a su carrera musical, Emma Vich se encontraría transitado la soledad a raíz de la drástica decisión que tomó su expareja, quien decidió regresar a Córdoba, según detalló el portal Primicias Ya.

QUIÉN ES EL TERCERO EN DISCORDIA ENTRE EMMA VICH Y SU MARIDO NICOLAS

De acuerdo a lo que trascendió, el involucrado sería Tomás Piñeiro, ex participante del reality Survivor, quien no dudó y remarcó en un posteo que no hubo ningún interés romántico con Emma, porque no comparte su misma orientación sexual.

"A ellos se los estaba viendo juntos en historias, en streaming, están ahí en el mundillo de Telefe, se ve que pegaron onda, salían y demás, y algo más comenzó a pasar", manifestó el influencer conocido como La Tía Sebi, quien comentó que después de la visita del peluquero a su programa de streaming Mundo Pop (Namik TV) le reveló que "se había separado hace poquito".

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR