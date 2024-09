El pasado domingo por la noche, Susana Giménez regresó a la televisión argentina y generó grandes expectativas, superando los 17 puntos de rating.

“Su” recibió a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, futbolistas campeones del mundo, y a María Becerra en su primer programa, el cual generó un fuerte revuelo por su look.

Este lunes por la tarde, su ex estilista, Miguel Romano, no tuvo filtros y destrozó el peinado que tuvo la diva de la televisión en su debut.

Fiel a su estilo, el famoso peluquero contó que la presentación de su amiga le quitó el sueño cuando la vi. No sé quién le puso esas extensiones. Para colocar unas buenas extensiones como yo le colocaba, tenés que fijarte primero qué pelo tiene. Hay que buscar la misma textura y grosor de pelo", comentó.

“Yo la he visto anoche. Había momentos que me dolía mucho verla. Hay chicos que son novatos, yo conocía el pelo de Susana como conozco mi vida. Ella no tenía ni forma, ni movimiento en el pelo y se iba para cualquier lado. No me gustó nada el pelo, ha sufrido mucho. Es un pelo de muñeca abandonada, un pelo muerto”, agregó en diálogo con Intrusos.

Por último, Romano aseguró que no tiene egoísmo en enseñar y tiró sobre la mesa toda su experiencia. “No se puede comparar 60 años que yo tengo de profesión, conociendo los pelos, cómo los manejo y cómo los trabajo yo”, cerró.

Con información de América Tv, editada y redactada por un periodista de ADNSUR